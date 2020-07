Jouer à Stadia en 4G ou 5G est maintenant possible

Les jeux sur Google Stadia sont seulement disponible en Wi-Fi, et ce depuis le départ. La situation évolue aujourd’hui avec la possibilité de jouer sur son smartphone quand on est connecté sur le réseau 4G ou 5G de son opérateur.

Google note qu’il s’agit pour l’instant d’une expérience. En d’autres termes, il se peut que l’expérience de jeu ne soit pas optimale selon les cas. Mais pour les personnes qui veulent partir à l’aventure dès maintenant et jouer en 4G ou 5G, il faut ouvrir l’application de Stadia sur son smartphone, toucher son avatar dans le coin supérieur droit, se rendre dans la section dédiée aux expérimentations et activer l’option « Utiliser les données mobiles ».

Quelle est la quantité de données qui est consommée par Stadia quand on joue avec une connexion cellulaire ? Google ne le dit pas pour l’instant. Mais certaines personnes ont jeté un coup d’œil au code de l’application Android et il est suggéré que jouer une heure à Stadia en 4G ou 5G consomme 2,7 Go. Cela suggère fortement que la qualité visuelle est limitée sachant qu’une partie en 720p consomme 4,5 Go/heure en Wi-Fi et une partie en 1080p consomme 12,6 Go/heure, là aussi en Wi-Fi.