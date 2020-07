Galaxy Note 20 et Galaxy Buds Live : les prix fuitent avant l’annonce

C’est le 5 août prochain que Samsung tiendra sa conférence Galaxy Unpacked où plusieurs produits seront annoncés, dont le Galaxy Note 20. Il se trouve que les prix du smartphone ont fuité, ainsi que celui des écouteurs Galaxy Buds Live.

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.

Note20 4G: €999

Note20 5G: €1,099

Note20 Ultra 5G starts at €1,349

256GB Base Storage.

Buds Live: ~€189

Note: May differ a bit due to VAT

Link for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsK

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 27, 2020