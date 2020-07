Premier cliché de deux exoplanètes en orbite autour de leur étoile

C’est une première : un cliché des exoplanètes ESO/Bohn et a1 et de leur étoile TYC 8998-760-1 a été réalisé de la Terre ferme, grâce à l’instrument SPHERE monté sur le VLT (Very Large Telescope) installé dans le désert d’Atacama au Chili. Le VLT est composé en fait de 4 immenses télescopes (en quelques sortes « couplés ») capables d’aller dénicher les objets célestes du ciel profond. L’astronome Alexandre Bohn, l’un des auteurs du cliché, déclare que « cette image nous donne un aperçu d’un environnement très similaire à celui de notre système solaire, mais à un stade antérieur de son évolution ». A noter que l’anneau noir visible sur l’étoile est dû en fait à un artefact optique. L’étoile et ses deux exoplanètes sont situées à environ 300 années-lumière de notre Terre. TYC 8998-760-1 serait une étoile « juvénile », c’est à dire à un stade beaucoup moins avancé que notre soleil – beaucoup moins avancé même puisque les scientifiques estiment qu’elle est née il y a environ 17 millions d’années -, tandis que les deux exoplanètes seraient des géantes gazeuses, à l’instar de Jupiter.