Netflix annonce The Witcher: Blood Origin, un spin-off de la saga du sorceleur

A défaut d’être sans défauts, la série Netflix The Witcher a su trouver son public. Le succès de la série est même tel que le géant du SVoD a déjà mis en route la saison 2, produit un film d’animation (The Witcher: Nightmare of the Wolf), … et prépare même un spin-off ! The Witcher: Blood Origin est une mini-série en 6 épisodes qui mettra en scène le tout premier sorceleur, 1200 ans avant les aventures de Geralt de Riv. La série a été confiée à Lauren Schmidt Hissrich, qui n’est autre que la showrunner déjà aux commandes de The Witcher. The Witcher: Blood Origin n’a pas encore de date de sortie.

On connaît tous Geralt de Riv. Mais est-ce que tu sais qui est le premier Sorceleur ? On prépare la mini-série “The Witcher : Blood Origin”, un spin-off de The Witcher où tu pourras faire connaissance avec le tout premier Sorceleur. Et ça arrive… prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) July 27, 2020