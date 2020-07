Intel : l’effondrement de l’action vient sanctionner une stratégie attentiste

Cela fait bien longtemps qu’Intel ne semble plus incarner l’informatique du futur. Malgré la publication de résultats solides, l’action du géant américain s’est écroulée de 16% en seulement deux jours (du 23 au 24 juillet), dans la foulée de l’annonce de probables retards sur la finesse de gravure en 7 nm (repoussée à fin 2022/début 2023). Cet énième indice d’une stratégie trop attentiste – les Apple Silicon gravés à 5 nm arriveront en fin d’année – se rajoute à une longue liste de désillusions pour le fondeur.

Les progrès rapides d’AMD et notamment le vrai succès de la gamme de puces Ryzen semble en effet fragiliser l’édifice d’une société qui semblait encore intouchable il y a 5 ans à peine. Désormais, largué sur le mobile et la nouvelle informatique (AR/VR, wearable), concurrencé par un AMD en pleine forme et menacé d’une perte sèche de commandes après la décision d’Apple de basculer ses Mac sur puces ARM, Intel semble ne plus compter que sur l’inertie de sa propre position dominante, comme si cela pouvait empêcher le monde de continuer à tourner… et à innover.

L’action Intel pointe désormais à 50 dollars, lors derrière celle d’AMD (69 dollars), ce qui n’était arrivé qu’une fois dans l’histoire des deux sociétés. Il y a quelques années, AMD touchait pourtant le fond avec une action à 2 dollars, preuve que rien n’est immuable.