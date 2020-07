Gmail teste l’affichage du logo des marques pour l’authentification des e-mails

Comment s’assurer que l’on reçoit bien l’e-mail de la part d’une marque et non d’une personne qui se fait passer par elle ? Il existe déjà quelques techniques, dont celle de vérifier l’adresse e-mail utilisée par l’expéditeur. Google veut aller plus loin sur Gmail avec un logo.

Google explique qu’il va commencer à tester l’authentification des e-mails en affichant le logo des marques à la place de l’avatar, pour que les utilisateurs puissent rapidement voir que l’e-mail affiché vient bien de la marque.

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un autre projet pilote sur lequel nous travaillons : Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Notre projet pilote BIMI permettra aux sociétés qui authentifient leurs e-mails à l’aide de DMARC de valider la propriété de leurs logos d’entreprise et de les transmettre de manière sécurisée à Google. Une fois que ces e-mails authentifiés auront passé tous nos autres contrôles anti-abus, Gmail commencera à afficher le logo dans les emplacements pour avatars existants au sein de l’interface utilisateur de Gmail.

Les premiers tests vont être réalisés d’ici les prochaines semaines, selon Google. Ce sera limité à quelques marques au départ. Comme on peut s’en douter, la liste va s’agrandir avec le temps une fois que le développement sera avancé.