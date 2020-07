Les créateurs de Suikoden lancent Eiyuden Chronicle, son successeur spirituel

Suikoden, un des jeux de rôle les plus marquants de l’ère PS1, serait sur le point d’avoir un nouveau successeur spirituel. Rabbit & Bear Studios vient en effet d’annoncer qu’une campagne de financement participatif est sur le point d’être lancée sur Kickstarter afin de permettre le développement de Eiyuden Chronicle, un titre supposé rappeler l’ambiance rétro de ce genre de jeux. Ce crowdfunding débutera le 27 juillet, et repose énormément sur les épaules de Yoshitaka Murayama, directeur et écrivain pour les deux premiers Suikoden. D’après lui, il s’agit « d’un nouveau titre », mais aussi de « la combinaison de ses expériences en tant que créateur ».

Et ce n’est pas le seul vétéran : Junko Kawano, lead artist sur Suikoden 1 et 4, Motoi Sakuraba et Michiko Naruke, compositeurs, ainsi qu’Osamu Komuta, directeur sur Suikoden Tactics, sont également de la partie, aux côtés de Junichi Murakami, directeur artistique de Castlevania : Aria of Sorrow. Ils travailleront ensemble sur un JRPG qui se veut résolument classique, avec de l’exploration et du combat au tour par tour en 2.5D haute définition. De quoi ravir les fans en perspective, le jeu devrait sortir en 2022 sur PC, et peut-être d’autres plateformes selon la réussite du Kickstarter.