Google, Wish et Amazon retirent des articles racistes de leurs listings

Après des affaires qui se sont multipliées ces derniers temps, les géants de la vente en ligne connaissent encore et toujours des problèmes au niveau de leurs listings. En effet, Google, Wish et Amazon viennent de retirer de leurs plateformes des produits racistes repérés lors d’une enquête de BBC Click : on trouve par exemple des drapeaux, blousons et autres accessoires orientés néo-nazis ou KKK. Et ces sites ne se contentaient pas de les vendre, puisque ces articles finissaient bien souvent dans les recommandations de certains utilisateurs. On parle également de produits liés au mouvement « boogaloo », qui devient de plus en plus violent.

Même si les trois sociétés ont affirmé que ces articles avaient été bannis, rien n’a été expliqué quant au plan d’action pour empêcher leur apparition à l’avenir. L’affaire souligne effectivement les nombreuses limites et failles des systèmes et algorithmes de vérification de produits, mais aussi des recommandations. Les vendeurs en ligne ont donc bien du travail devant eux pour perfectionner leurs plateformes, histoire de s’assurer que ce genre d’événements ne se produise plus.