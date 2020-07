Une promotion Doritos confirme Call of Duty : Black Ops Cold War

Il y a quelques mois, une fuite venait suggérer que le prochain Call of Duty : Black Ops représenterait un retour à la période de la Guerre Froide pour la franchise. Et de tous les acteurs qui auraient pu confirmer la nouvelle, difficile de se dire qu’on s’attendait à celui-ci : c’est en effet Doritos qui vient de confirmer le titre du jeu, soit Call of Duty : Black Ops Cold War, et ce au cours d’une campagne promotionnelle dédiée au titre. En effet, comme on le voit très souvent aux Etats-Unis, le jeu a décroché un partenariat avec la célèbre marque de tortillas : pour chaque paquet acheté, les joueurs auront une chance de gagner jusqu’à un an de double XP.

En regardant de plus près, on remarque que l’événement devrait durer du 5 au 31 octobre, ce qui correspond plus ou moins à la fenêtre de sortie annuelle des jeux de la licence, que l’on attend habituellement entre octobre et novembre. De plus, un mystérieux shooter d’Activision, The Red Door, vient de faire son apparition sur le Microsoft Store, et pourrait bien n’être qu’un placeholder qui deviendra plus tard ce prochain opus Call of Duty.