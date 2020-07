Garmin visé par une attaque ransomware, provoquant des pannes

Garmin vit une semaine compliquée après avoir été touché par une attaque de type ransomware, qui vient chiffrer le contenu des ordinateurs et/ou serveurs. Cette attaque a provoqué une panne de nombreux services du fabricant américain de montres connectées et de GPS.

« Nous subissons actuellement une panne qui affecte Garmin.com et Garmin Connect », peut-on lire dans un bandeau affiché sur la page d’accueil du site de Garmin. « Cette panne affecte également nos centres d’appels et nous sommes actuellement incapables de répondre aux appels, aux e-mails ou aux conversations en ligne. Nous nous efforçons de résoudre ce problème aussi vite que possible et nous excusons pour ce désagrément », poursuit le message.

L’attaque a eu un impact important sur les propriétaires de montres Garmin car elle a également entraîné la fermeture du service Garmin Connect, sur lequel ils comptent pour synchroniser leurs activités sportives, telles que la course, la natation et le cyclisme, avec une application pour smartphone permettant de surveiller les performances. L’attaque a également touché les services de base de données aéronautiques de Garmin, flyGarmin, qui aident les équipements de navigation aérienne et certaines lignes de production en Asie.

Des pilotes ont fait savoir à ZDNet qu’ils n’ont pas pu télécharger le nouveau logiciel de Garmin avec les versions actualisées de la base de données pour l’aviation, ce qui est obligatoire pour voler. L’application Garmin Pilot, qui est utilisée pour planifier les vols, a également été touchée par l’attaque.