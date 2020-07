Démarrage poussif pour HBO Max : seulement 4 millions d’abonnés en deux mois

HBO Max a été lancé sur le sol américain le 26 mai dernier. Le service de SVoD de la Warner, qui regroupe aussi l’offre de contenu de HBO (Game of Thrones, Sur Ecoute, etc.) aurait connu un démarrage catastrophique. Les premières fuites sur un epic fail d’envergure avaient commencé à se répandre dès le mois de juin, mais cette fois, la confirmation est venue d’AT&T, le propriétaire de Warner et de HBO : deux mois après son lancement, HBO Max cumulerait donc un peu plus de 4 millions d’abonnés. Pour comparaison, Disney+ avait atteint les 10 millions d’abonnés en à peine 24 heures !

Ce démarrage extrêmement poussif serait dû à la fois au faible nombre de créations originales mais aussi au fait qu’HBO Max n’est pas disponible sur les deux box de streaming les plus populaires aux Etats-Unis, soit le boitier Roku et le Fire TV d’Amazon (qui occupent à eux deux 70% du marché des box streaming aux US). HBO Max a aussi cumulé les gros ratés, comme ce retrait de la collection complète des films Harry Potter 3 mois seulement après leur disponibilité sur le service (pour un problème d’accord de diffusion avec NBCUniversal) ! Seule petite consolation, les abonnés HBO Max passeraient beaucoup plus de temps sur le service que les abonnés HBO Now (+70% de temps supplémentaire). Le marché du SVoD est décidément sans pitié.