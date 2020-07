Legion Phone Duel : Lenovo lance à son tour un smartphone gaming… avec capteur pop-up latéral

Le marché du smartphone gaming commence à prendre forme. Après le Black Shark et autres Asus ROG Phone, Lenovo se lance à son tour dans la bataille avec le Legion Phone Duel, un smartphone équipé d’une dalle AMOLED de 6,6 pouces à 144 Hz, d’un processeur Snapdragon 865+ (5G), de 8,12 voire 16 Go de RAM selon les modèles, de 256 ou 512 Go de capacité de stockage (en UFS 3.1), d’une batterie 5000 mAh (+ recharge rapide 90W), d’un bloc photo à double capteur (dont un capteur principal de 64 MPx) , de deux entrées USB Type-C (!) et … d’un capteur photo frontal placé sur la tranche, au format pop-up !

Ainsi placé sur la tranche, ce capteur permettra de streamer ses sessions de jeu en mode « paysage » (la plupart des « gros » jeux smartphones sont en effet jouables à l’horizontale). Si ce n’était son design franchement « gaming » (et un peu bling sur les bords), ce smartphone ultra équipé aurait largement de quoi concurrencer certains HDG Android… Le Legion Phone Duel est seulement disponible à la vente en Chine (pour l’instant). Les tarifs s’échelonnent de 500 à plus de 700 euros selon les modèles.