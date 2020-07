Orange s’associe avec Eutelsat pour le très haut débit par satellite partout en France

Tout le monde n’a pas accès à la fibre. Orange le sait et c’est pour cette raison que le fournisseur d’accès annonce s’être associé avec Eutelsat pour fournir du très haut débit par satellite partout en France.

Orange annonce le rachat à Eutelsat Communications de l’intégralité de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat Konnect pour couvrir toute la France. Grâce à la technologie satellite, tous les clients grand public d’Orange qui le souhaitent, même ceux qui vivent dans les zones les plus isolées, pourront bénéficier dès janvier 2021 du très haut débit fixe par satellite, selon un communiqué publié aujourd’hui par Orange.

Le service sera distribué par la filiale Nordnet d’Orange, premier distributeur français de services Internet par satellite depuis 2008, qui proposera ainsi un accès Internet illimité à très haut débit aux particuliers partout en France. « La période de confinement que nous venons de vivre a démontré plus que jamais le besoin en connectivité partout en France. Avec cet accord avec Eutelsat, Orange est fière de continuer à lutter contre la fracture numérique et va pouvoir proposer du très haut débit fixe sur l’ensemble du territoire », déclare Michel Jumeau, le directeur exécutif adjoint d’Orange France.

Lancé en janvier 2020, le satellite Konnect d’Eutelsat est doté d’une capacité de 75 Gb/s lui permettant d’assurer une couverture totale ou partielle de 15 pays en Europe et 40 pays en Afrique, et de proposer des débits allant jusqu’à 100 Mb/s aux entreprises et aux particuliers confrontés à la fracture numérique.