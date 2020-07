Un jour peut-être, Microsoft Office changera totalement d’interface et dira au revoir au ruban

La suite Office est le package d’applications bureautique le plus populaire au monde. Microsoft a su faire évoluer ses outils vers le cloud et le mobile, et s’attaque désormais à une composante devenue quasi iconique de la suite Office : l’interface. Lors de sa conférence Inspire, la firme de Redmond a ainsi dévoilé sa vision de la suite Office qui sera disponible dans un avenir proche, et c’est peu dire que les changements sont aussi nombreux que profonds.

Les premiers rendus d’Office 3.0 dévoilent montrent en effet une toute nouvelle interface, sans le fameux ruban ! Microsoft souhaite donc voir disparaitre la large bande en haut de la fenêtre active – présente depuis 2007 – qui contient la palette d’outils des différentes applications de la suite, une modification sera certainement un choc pour les grands utilisateurs d’Office. En tout état de cause, la version Desktop d’Office semble se rapprocher toujours plus des versions mobile et dans le Cloud. Le gros ruban disparaitra donc à plus ou moins brève échéance, mais les outils nécessaires seront toujours là dans un mini-ruban « flexible » dont la présence à l’écran dépendra essentiellement d’éléments contextuels.

Autres modifications dans les cartons, une barre de recherche cross-app dopée à l’IA ainsi que Microsoft Fluid, un framework qui permettra d’intégrer des blocs de codes un peu particuliers aux apps de la suite puisque ces derniers pourront être mis à jour sans toucher à la totalité du code. Reste que chez Microsoft, le changement, ce n’est pas (encore) pour maintenant. La firme de Redmond se garde bien de préciser quand ces modifications seront appliquées, si elles le sont un jour.