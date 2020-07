Le groupe Gorillaz dévoile un morceau hommage au jeu d’arcade Pac-Man

Gorillaz est bien l’un des groupes électropop les plus geeks du moment. Le groupe virtuel emmené par Damon Albarn nous livre un morceau hommage au plus culte des jeux d’arcade, Pac-Man. 2D (chant, piano), Murdoc Niccals (basse), Russel Hobbs (batterie), et Noodle (guitare) sont toujours présents aux côtés de quelques guest stars de chair et d’os (ici le rappeur ScHoolboy Q), et comme de bien entendu, la célèbre borne d’arcade de Namco est la reine du bal, même si l’on constate que le jeu a été quelque peu customisé dans le clip. L’habillage de la borne et les fantômes du jeu ne sont pas tout à fait identiques au jeu original, peut-être à cause d’un problème de droit de licence (à moins qu’il s’agisse d’un simple choix artistique). Pac-Man est le cinquième « épisode » de la série “Song Machine”. Les précédents épisodes-clips avaient pour guest-stars Peter Hook, Fatoumata Diawara, Slowthai, Octavian, etc.