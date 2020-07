Snapchat : 238 millions d’utilisateurs, revenus en hausse… et une chute à la Bourse

Snap, la société qui s’occupe du réseau social Snapchat, a publié ses résultats financiers qui concernent le deuxième trimestre de 2020. Les marchés ont été déçus, malgré quelques points positifs.

Le chiffre d’affaires a été de 454 millions de dollars, en progression de 17% par rapport à la même période il y a un an. Snap essuie des pertes de 325,95 millions de dollars cette fois, contre 255,17 millions de dollars il y a un an, soit une hausse de 28%. La perte par action s’établit à 9 centimes, contre 6 centimes il y a un an. C’est raccord avec les attentes des marchés.

Snap ajoute que Snapchat compte 238 millions d’utilisateurs au quotidien, en hausse de 17% sur un an. Les analystes sont déçus pour le coup : ils s’attendaient à 239 millions d’utilisateurs étant donné qu’il y a eu le confinement et que beaucoup de personnes ont passé plus de temps sur le smartphone pendant cette période.

« Nous avons continué à développer notre communauté et notre business dans un environnement difficile et incertain », a déclaré Evan Spiegel, patron de Snap. « Je suis fier de notre équipe qui innove en proposant de nouvelles expériences à notre communauté et en apportant de la valeur à nos partenaires, démontrant ainsi l’importance de notre service dans la vie des gens. Nous sommes reconnaissants que la résilience de notre entreprise nous ait permis de rester concentrés sur notre croissance et nos opportunités futures », a-t-il ajouté.

Au vu des résultats, l’action de Snap a chuté de 9,19% juste après la publication des résultats à 22,52 dollars en post-séance à la Bourse.