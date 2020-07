Des centaines de scientifiques publient la plus grande carte 3D de l’univers jamais créée

Après des années de collaboration, des scientifiques et astrophysiciens du monde entier ont publié la plus grande carte 3D de l’univers jamais créée. Cette carte 3D n’affiche pas seulement la localisation des objets célestes à un instant T mais propose aussi « l’histoire de l’expansion de l’Univers la plus complète à ce jour » si l’on en croit Will Percival, l’un des scientifiques rattachés au projet eBOSS (The extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey). La carte dévoile même des filaments de matière et des vides qui composaient la structure de l’Univers à son origine, lorsque ce dernier était à peine âgé de 380 000 ans, ainsi que les indices d’une expansion en accélération, sans doute sous l’effet de la matière noire. Afin d’élaborer cette carte 3D géante, l’armée de chercheurs s’est regroupée au sein du Sloan Digital Sky Survey (SDSS) et a puisé les données nécessaires sur la base des observations du grand télescope optique situé au Nouveau-Mexique (USA).