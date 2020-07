PS5 : Sony limiterait les précommandes à une console par foyer

Les consoles next-gen sont sur la rampe de lancement. Si l’on en croit les dernier bruits de couloir, Microsoft et Sony ne seraient plus très loin de la phase de précommande. Le lancement des précos PS5 serait même imminent : un leak du code source du site PlayStation semble indiquer que Sony souhaiterait limiter les réservations de PS5 à une seule console par foyer (ce qui est peut-être le signe de stocks un peu tendus, malgré les 10 millions d’exemplaires supposément produits). Le bout de code est on ne peut plus précis : « Vous ne pouvez acheter qu’un seul exemplaire de PS5. Vous avez déjà ajouté une console PS5 dans votre panier ».

Cette restriction ne risque pas de gêner grand monde (hormis les revendeurs sur le marché noir), les foyers disposants de plusieurs consoles identiques étant à priori assez rares (de mémoire de joueur, je j’ai pas le souvenir d’avoir croisé le moindre pote ou « potesse » disposant de deux Xbox 360, de 4 Dreamcast ou trois PS3). La PS5 et la Xbox Series X seront disponibles à la vente à la fin de l’année.