Windows 10X : pas avant le printemps 2021 et pas de support natif pour les apps Win32

Il faudra encore patienter pour utiliser Windows 10X, cette variante de Windows 10 qui était initialement destinée aux appareils avec deux écrans. Microsoft a finalement décidé en mai de changer ses plans et d’abord proposer Windows 10X sur les appareils avec un écran.

Selon ZDNet, Windows 10X ne sera pas disponible avant le printemps en 2021. Et encore, la version disponible à ce moment serait seulement compatible avec les appareils avec un écran destinés aux travailleurs de première ligne et au monde de l’éducation. Il faudrait attendre 2022 pour avoir la Surface Neo, la tablette de Microsoft avec deux écrans, et Windows 10X sur davantage d’appareils. La Surface Neo était initialement prévue pour voir le jour en 2021.

Un autre élément concerne le support des applications Win32, à savoir les logiciels que la plupart des utilisateurs disposent sur Windows. Windows 10X devrait supporter les web apps et les applications Universal Windows Platform (UWP) venant du Microsoft Store, mais pas les applications Win32. Microsoft pourrait proposer un système de virtualisation dans le cloud pour faire tourner les applications Win32 dans un premier temps, avant de proposer un support natif plus tard (peut-être en 2022).

Il est également précisé qu’un changement pourrait avoir au niveau des mises à jour de Windows 10. Microsoft propose chaque année deux « grosses » mises à jour : une au printemps et une à l’automne. Seule celle de l’automne pourrait être conservée à partir de 2021 pour Windows 10, avec celle du printemps qui serait réservée à Windows 10X.