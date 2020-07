BFMTV propose de voir sa chaîne en vertical sur smartphone

BFMTV a décidé de s’adapter aux utilisateurs de smartphones en leur proposant un flux vidéo disponible à la verticale. Plus besoin de tourner son écran : le format horizontal traditionnel de la télévision est automatiquement remodelé. Le traditionnel écran partagé de la chaîne d’info se retrouve ainsi sur deux ou trois niveaux, à la verticale.

Cette technologie a été développée par la start-up française Wildmoka, spécialiste de l’enrichissement en temps réel des contenus télévisuels, basée à Sophia Antipolis (à 20 minutes de Cannes), comme l’annonce Altice, la maison-mère de BFMTV et SFR, dans un communiqué. Pour Arthur Dreyfuss, directeur général d’Altice Médias, cette fonction « donne une nouvelle dimension au media TV, avec un confort d’usage unique qui va accentuer la position de leader de BFMTV et des chaînes du groupe ».

Altice précise qu’elle déclinera prochainement la technologie de Wildmoka sur d’autres antennes du groupe, comme BFM Business.

Ce format vertical est en tout cas de plus en plus adopté pour les vidéos. Snapchat et TikTok dominent très largement dans le domaine. On peut aussi citer le cas d’Instagram pour ce qui est des stories, qui sont au format vertical. Aux États-Unis, le service Quibi mise sur des contenus vidéo là encore proposés à la verticale.