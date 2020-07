Hardi Moussaillons ! Sea of Thieves passe la barre des 15 millions de joueurs

Le parcours de Sea of Thieves ressemble beaucoup à celui de No Man’s Sky. Mal aimé à sa sortie à cause d’un contenu jugé trop faible, Sea of Thieves a su regagner la confiance des joueurs à force d’empiler les mises à jour gratuites. Au final, Sea of Thieves est devenu un incontestable succès, y compris en terme de diffusion sur les plateformes Twitch ou YouTube. Le jeu de pirates multi-joueurs avait passé la barre des 10 millions de joueurs au mois de janvier de cette année, et a cumulé depuis 5 millions de joueurs supplémentaires, principalement grâce à sa sortie sur Steam. Avec 15 millions de joueurs en cumulé, Sea of Thieves est donc le titre Microsoft Studios le plus populaires sur cette génération, et de très loin. Sur le seul mois de juin, pas moins de 3,3 millions de joueurs se sont affrontés sabre au clair ! Plus que jamais, Sea of Thieves et NMS démontrent que ce sont bien les joueurs (et les efforts des développeurs) qui font le succès d’un titre, au delà même des avis d’une critique « officielle » bien souvent plus complaisante (trop ?) avec les licences déjà installées.