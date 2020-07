Disney participerait au boycott des publicités Facebook

Après la démonstration d’une passivité affichée et assumée lors des débuts de mouvements sociaux suite au meurtre de George Floyd, Facebook avait été grandement et ouvertement critiqué par les acteurs majeurs de bien des industries, qui avaient par la suite décidé de lancer un mouvement de boycott, ne passant plus par les publicités du réseau social. D’après The Wall Street Journal, Disney aurait rejoint le mouvement dans la plus grande discrétion, puisque ses dépenses du genre sur les publicités Facebook et Instagram auraient grandement baissé ces dernières semaines.

On pense notamment à son nouveau service de streaming, Disney +, dont les publicités devraient inonder tous les sites possibles et imaginables, mais restent introuvables sur le réseau social. La firme a certainement les moyens de se faire entendre : sur la première moitié de 2020, la promotion de sa nouvelle plateforme de streaming a rapporté près de 210 millions de dollars en revenus publicitaires à Facebook. Disney n’a pas encore commenté ce rapport, mais nul doute que s’il s’agit bel et bien d’une décision politique, un communiqué de presse ne devrait trop tarder.