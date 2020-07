KFC prépare ses nuggets imprimés en 3D

Alors que les enjeux écologiques et éthiques du secteur ont pris une place de plus en plus importante au fil des années, KFC serait sur le point de se lancer dans de nouvelles méthodes de production. La firme est actuellement en train de travailler en collaboration avec 3D Bioprinting Solutions, une entreprise russe spécialisée dans l’impression 3D, afin de passer une nouvelle étape vers son concept de « restaurant du futur » en préparant du poulet synthétique. Cette nouveauté sera basée sur des cellules de poulet, et conçue essentiellement à partir de plantes, avec les épices et la chapelure qui ont fait le succès de la chaîne.

Avec une base de cellules animales, cependant, il ne s’agirait donc pas d’un produit végétarien, contrairement à ce que d’autres acteurs de l’industrie sont en train de développer. Cependant, on sait que KFC a lancé une collaboration l’année dernière avec Beyond Meat afin de proposer des produits exclusivement à base de plantes, qui devraient commencer à se populariser aux Etats-Unis dès cet été. Mais si cette nouvelle solution aboutit, le fast-food verrait son empreinte carbone considérablement réduite d’après l’American Environmental Science and Technology Journal.