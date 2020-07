Discord a été touché par des troubles de Cloudflare

Le service de chat et de vidéo-conférence Discord a semble-t-il été touché par plusieurs coupures majeures au niveau de ses serveurs, pendant près d’une heure où il était impossible de se connecter pour beaucoup d’utilisateurs. D’autres sites comme Deliveroo, GitLab, Zendesk, Patreon et bien d’autres auraient également été touchés, et Cloudflare a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’une panne venant de son réseau, qui aurait affecté plusieurs applications et sites. Peu après les soucis en question, l’entreprise n’a pas tardé à détailler ces problèmes dans une publication sur son blog.

Il y a notamment été déclaré qu’une telle panne était un phénomène inédit qui n’était encore jamais arrivé, mais que malgré ce nouveau problème, il aura fallu moins de deux heures pour que les équipes techniques ne réagissent et trouvent une solution pour rendre le service à nouveau opérationnel. Il s’agit en ce qui concerne Discord de la deuxième panne majeure de l’année, la précédente ayant frappé l’application en mars, alors que le nombre d’utilisateurs grimpait de façon exponentielle à cause du début des mesures de confinement dues au coronavirus.