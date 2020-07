Free propose la migration gratuite de la Freebox Révolution vers la Freebox Delta + Player Pop

Free a envoyé un e-mail à ses abonnés qui ont une Freebox Révolution pour leur annoncer qu’ils peuvent migrer gratuitement sur l’offre avec une Freebox Delta pour Internet et le téléphone et le Player Pop pour la télévision, au lieu de prendre le Player Devialet qui coûte 480 euros.

Les frais de migration (49 euros normalement) et les frais d’envoi sont offerts, mais seulement jusqu’au 31 juillet. Ces frais seront de nouveau d’actualité à compter du 1er août. Les clients intéressés ont donc intérêt à sauter sur l’offre le plus rapidement possible. Le changement d’offre se fait depuis l’espace abonné sur le site de Free.

La Freebox Delta et le Player Pop sont proposés pour 49,99€/mois. En comparaison, la Freebox Delta et le Player Devialet sont à 59,99€/mois, ou bien 49,99€/mois si on décide d’acheter le Player Devialet au moment de la commande au prix de 480 euros. De son côté, l’offre Freebox Pop (sans la Freebox Delta donc) est proposée à 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois ensuite. Les abonnés qui basculent sur la Freebox Pop n’ont pas le droit à la remise lors de la première année, ils seront directement facturés 39,99€/mois.