Piratage de Twitter : 130 comptes visés, le FBI enquête

Twitter a une nouvelle fois pris la parole sur son piratage qui a eu lieu cette semaine avec des tweets mentionnant une adresse bitcoin sur les comptes certifiés de nombreuses personnalités (Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, etc) et entreprises (Apple, Uber, etc). Un hacker a réussi à obtenir un contrôle sur les comptes et poster des messages.

Dans un tweet, Twitter dit qu’environ 130 comptes ont été visés par le piratage et un contrôle total a pu être obtenu pour certains d’entre eux, d’où les tweets publiés qui invitaient les abonnés à envoyer de l’argent à une adresse bitcoin pour recevoir le double en retour.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.

