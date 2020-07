Snowpiercer (Netflix) : un teaser pour la saison 2 (attention Spoiler)

La série Snowpiercer est sans contexte l’une des « nouveautés » probantes du catalogue Netflix, même s’il faut rappeler qu’il s’agit d’une production TNT. Adaptation assez libre (mais fidèle dans l’esprit) du Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, Snowpiercer bénéficie en outre d’une qualité de production très élevée : la photographie et la mise en scène sont de haut niveau, sans oublier le jeu convaincant des acteurs ou bien encore les effets spéciaux efficaces. On n’est pas tout à fait au niveau du film de Bong Joon Ho (Palme d’Or à Cannes pour le sublime Parasites), mais la série tire largement son épingle du jeu au milieu de productions de S.F souvent brouillonnes.



Face au succès critique et public de la série, TNT a donc logiquement démarré le tournage de la seconde saison, et un premier teaser livre déjà une surprise de taille (ATTENTION SPOILER) : Mr Wilford (Sean Bean) est bien vivant (ce que l’on savait en fait au terme du dernier épisode de la saison 1) et la seconde saison devrait faire la part belle à ce personnage d’autant plus énigmatique que son identité était jusqu’ici usurpée par Melanie Cavill. Le tournage de la saison 2 avait été interrompu en début d’année par la pandémie de COVID, mais tout semble être rentré dans l’ordre depuis peu. La saison 2 de Snowpiercer sera diffusée dans le courant de l’année 2021.