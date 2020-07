[#Promo] Forfait Sosh 100 Go à 16,99€/mois est de retour (sans limite et sans engagement)

Sosh relance aujourd’hui une promotion intéressante. Il s’agit d’un forfait 100 Go à 16,99€/mois. Ce tarif est valable sans limite et non pendant un an comme l’opérateur low-cost d’Orange a l’habitude de le faire.

Dans le détail, l’offre comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et un quota Internet de 100 Go. On retrouve aussi un usage depuis l’Europe et les DOM avec appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France, ainsi que 15 Go pour Internet. Il est bon de noter que la Suisse et Andorre ne sont pas prises en compte ici, tout usage d’Internet ou communication depuis ces zones sera facturé comme du hors forfait.

L’offre à 16,99€/mois est disponible dès maintenant sur le site de Sosh jusqu’au 6 aout. Le forfait se veut sans engagement, il est donc possible de partir chez un autre opérateur à tout moment si on le désire sans payer de frais.