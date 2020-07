La récente recommandation du Conseil national du numérique autour d’Internet fait parler. Le Conseil invite à mettre un terme aux abonnements Internet fixes illimités pour notamment réduire l’empreinte carbone du numérique en France.

Mise au point : notre reco n7 sur l’incitation à des forfaits illimités, y compris fixes, fait réagir. Le but est de sensibiliser les quelques % de clients avec des usages déraisonnables et d'inciter les services à être plus sobres, certainement pas de pénaliser tout le monde ! pic.twitter.com/QHmT8RAn6H — CNNum (@CNNum) July 13, 2020

Une mise au point a été apportée sur Twitter par le Conseil. « Le but est de sensibiliser les quelques % de clients avec des usages déraisonnables et d’inciter les services à être plus sobres, certainement pas de pénaliser tout le monde ! », peut-on lire dans un tweet. Sauf qu’en mettant un terme à l’accès illimité d’Internet, tout le monde est pénalisé.

En tout cas, cette recommandation ne plaît pas à l’Arcep. Sébastien Soriano, le président du gendarme des télécoms, a cité le tweet du Conseil national du numérique en indiquant le mot « NON » en majuscule. Le message est clair.

Outre le Conseil national du numérique qui a visé Internet illimité sur le fixe, il y a le Sénat qui a récemment fait une proposition pour mettre un terme aux abonnements mobiles avec là aussi Internet en illimité. La raison est la même : faire du bien à l’environnement.