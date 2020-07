Grant Imahara, hôte de Mythbusters et ancien de THX, s’est éteint

Grant Imahara, que beaucoup connaissent grâce à sa présence dans le show Mythbusters sur Discovery Channel, vient de décéder à l’âge de 49 ans. Après avoir présenté plus de 200 épisodes à partir de 2005 et jusqu’en 2014, l’ingénieur en électrique était particulièrement apprécié pour ses créations de robots et autres gadgets électroniques qui pouvaient être nécessaires pour les expériences de l’émission. Adam Savage, également hôte de l’émission, a immédiatement réagi sur Twitter, saluant le travail d’Imahara en tant qu’ingénieur et acteur , mais aussi sa générosité et sa gentillesse en tant que personne.

Mais son oeuvre ne se résume pas aux créations pour la télévision américaine : avant d’arriver sur ces réseaux, l’ingénieur a travaillé pour THX, la division dédiée aux effets spéciaux de Lucasfilms, avant de rejoindre Industrial Light and Magic. Pendant presque une décennie, il a notamment participé à des films comme les prequels Star Wars, Jurassic Park, les deux derniers films Matrix, Terminator 3, ou encore Galaxy Quest. Il a également fait quelques apparitions dans d’autres titres, comme Sharknado 3, la web-série Star Trek Continues, ou encore la série animée de Marvel, Avengers Assemble.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020