Twitch réactive le compte de Donald Trump après une suspension

Le compte Twitch de Donald Trump est de retour. La plateforme de vidéo l’avait suspendu il y a deux semaines pour du comportement haineux, précisant à ce moment que c’était une suspension temporaire.

Twitch n’a pas fait de commentaire particulier cette fois. À l’inverse, la plateforme avait partagé le communiqué suivant il y a deux semaines au moment de la suspension :

Comme tout le monde, les politiciens sur Twitch doivent adhérer à nos conditions de service et à nos directives communautaires. Nous ne faisons pas d’exception pour les contenus politiques ou d’actualité, et nous prendrons des mesures à l’égard des contenus qui nous sont signalés et qui enfreignent nos règles.

Les comportements haineux ne sont pas autorisés sur Twitch. Conformément à notre politique, la chaîne du président Trump a été temporairement suspendue de Twitch pour des commentaires faits en direct et le contenu offensant a été supprimé.