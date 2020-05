Twitter censure un nouveau tweet de Trump « glorifiant la violence »

Les échanges risquent de se muscler davantage entre Twitter et le président des Etats-Unis. Le réseau social avait il y a quelques jours marqué une publication de Donald Trump comme relevant de la désinformation, et ce dernier a réagi en affirmant que les réseaux continuant d’abuser de leur pouvoir pourraient être purement et simplement fermés. Le PDG de la firme avait maintenu cette décision, expliquant qu’il ne s’agissait pas là d’une présentation de vérité absolue, plutôt d’une façon de s’assurer que les utilisateurs avaient toutes les informations disponibles pour former leur propre opinion.

Mais Twitter a récidivé en censurant quelque peu une autre publication de Trump à propos des manifestations de Minneapolis, où il affirmait qu’en cas de pillage, les armes ouvriraient le feu. Le site a estimé qu’il s’agissait là d’une « glorification de la violence », mais il reste malgré tout possible d’accéder au tweet en cliquant sur le bouton approprié. L’affrontement semble donc inévitable entre une corporation qui tente d’appliquer sa politique, et un président particulièrement représentatif de son époque, où une forme choquante et marquante prime sur un véritable fond.