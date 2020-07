Un robot Gundam grandeur nature va être construit à Shanghai

On dirait bien que la passion des robots géants s’exporte de façon très concrète en dehors du Japon. En effet, ce ne sera bientôt plus le seul pays à pouvoir se targuer d’avoir une statue Gundam, puisque Bandai Namco s’apprête à lancer la construction d’une statue de Freedom Gundam de 18 mètres de haut, au centre commercial LaLaport Mall de Shanghai, en Chine. La construction est prévue pour 2021, et d’après Bandai Namco qui ne cache pas son enthousiasme, il s’agit tout simplement de la première représentation physique de cette envergure d’un robot de la franchise à être envisagée ailleurs qu’au Japon, sa terre natale.

Peu de détails ont filtré en ce qui concerne ce projet. On ne sait pas, par exemple, si à l’image de la création récente sur Yokohama, ce Gundam pourra bouger ne serait-ce qu’un tout petit peu. Quoi qu’il en soit, la décision ne devrait pas faire de mal au tourisme local : les statues japonaises sont des attractions massives qui attirent bien des visiteurs chaque mois, aussi même avec l’épidémie de COVID-19 qui a frappé très fort cette industrie, nul doute qu’une telle création devrait être un atout pour l’économie de la ville.