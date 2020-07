Progressive Web Apps : Microsoft et Google collaborent pour avoir des PWA sur le Play Store

Microsoft et Google travaillent main dans la main au sujet des Progressive Web Apps (PWA) afin que les développeurs puissent facilement les créer et les proposer aux utilisateurs sur Android en passant par le Play Store.

« Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle collaboration entre Microsoft et Google au profit de la communauté des développeurs Web », indique Judah Gabriel Himango. « PWABuilder de Microsoft et Bubblewrap de Google collaborent désormais pour aider les développeurs à publier des PWA dans le Google Play Store », ajoute l’employé de Microsoft.

PWABuilder est un outil Microsoft qui aide les développeurs à créer des PWA à partir de sites Web existants et à les publier dans les boutiques d’applications, tandis que Bubblewrap est un outil et une bibliothèque de Google qui sont utilisés pour générer et signer des paquets du Google Play Store à partir des PWA.

PWABuilder utilise désormais Bubblewrap au niveau de son code, ce qui permet aux développeurs de regrouper les PWA pour le Play Store avec PWABuilder, qui prend en charge le nouveau standard de raccourcis Web.

« Google et Microsoft travaillent ensemble pour faire du Web une plateforme d’applications plus performante. Nous collaborons également avec Google dans le cadre du projet Fugu afin d’incuber de nouvelles fonctionnalités pour les plateformes Web, avec les PWA au premier plan, dans le but de les standardiser pour que tout le monde en profite », conclut Judah Gabriel Himango.