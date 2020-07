Galaxy Note 20 : le prix serait inférieur à celui du Galaxy Note 10

C’est le 5 août prochain que Samsung dévoilera officiellement ses Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Ils viendront assez logiquement succéder aux Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ sortis l’année dernière, mais quel sera le prix ? Il se pourrait que les nouveaux modèles soient moins chers.

Le média coréen Naver annonce que le Galaxy Note 20 sera proposé pour 1,2 million de wons (885 euros après conversion) en Corée du Sud. En comparaison, le Galaxy Note 10 a été commercialisé au prix de 1,25 million de wons (921 euros). En France, le prix de lancement était de 959 euros.

Quant au Galaxy Note 20 Ultra, il serait proposé à 1,45 million de wons (1 068 euros), là où le Galaxy Note 10+ était à 1,5 million de wons (1 106 euros). En France, Samsung avait commercialisé le Galaxy Note 10+ pour 1 109 euros.

Il est certain que les réductions évoquées ici ne sont pas exceptionnelles, mais c’est toujours cela de pris. Mais pourquoi cette baisse ? Toujours selon Naver, Samsung anticipe une demande en recul pour les deux Galaxy Note 20 à cause du coronavirus et cherche à attirer les clients en baissant un peu le prix. À voir si cette stratégie va payer. Les deux smartphones devraient être commercialisés le 21 août.