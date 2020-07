Le Galaxy Z Flip 5G de Samsung fuite une nouvelle fois

L’arrivée d’une version 5G du Galaxy Z Flip, le prochain smartphone « à clapet » de Samsung, n’est plus une surprise depuis le début du mois, où quelques images avaient fuité. Mais une nouvelle vidéo également fuitée accompagnée d’un nouveau lot de rumeurs vient probablement de préciser tout ce qu’il faut savoir sur l’appareil, qui pourrait bien être prêt pour l’événement Galaxy Unpacked du constructeur le 5 août. Encore une fois, c’est le célèbre leaker Evan Blass qui est à l’origine de la publication de cette nouvelle vidéo, et grâce à lui, on apprend que cette version 5G ressemble à s’y méprendre à la version LTE sortie en février dernier.

La différence majeure sera la compatibilité 5G, et on trouvera une nouvelle couleur « bronze mystique » d’après le développeur Max Weinbach. De plus, une puce Qualcomm Snapdragon 865 Plus sera de la partie, soit une légère amélioration par rapport au téléphone original. La batterie fera la même taille, ce qui pose la question de la durée de charge de l’appareil : la version LTE n’était déjà pas des plus solides sur la durée de vie d’une charge, aussi garder la même batterie pour alimenter une puce plus puissante et le 5G ne risque pas d’améliorer les choses. Même si ce nouveau standard est clairement l’argument de vente massif du smartphone, si le prix ne suit pas, on pourra difficilement le conseiller d’après ce que ces fuites indiquent.

So for the Z Flip 5G, the ONLY part that changes is the SoC. It's the Snapdragon 865+. The cameras stay the same at 12MP and 12MP. Same sensors too. Display is the same. Software is One UI 2.5 which is mostly unchanged. Hole is the same size. Battery is the same size.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 10, 2020