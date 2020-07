Galaxy Z Flip : la variante 5G du smartphone pliable de Samsung se dévoile

Le Galaxy Z Flip est déjà disponible à l’achat depuis quelques mois maintenant, mais il n’est pas compatible avec la 5G. C’est là qu’intervient le Galaxy Z Flip 5G. Ce modèle a été certifié par TENAA, un organisme chinois qui doit donner son accord avant la mise en vente de produits.

Le design du Galaxy Z Flip 5G est identique au Galaxy Z Flip 4G. Il y a toutefois des différences sous le capot, en plus du modem 5G. On retrouve la puce Snapdragon 865 (Snapdragon 855 sur le modèle 4G), une batterie de 3 204 mAh (3 300 mAh sur le modèle 4G) et deux capteurs photo de 12 et 10 mégapixels (deux capteurs de 12 mégapixels sur le modèle 4G). Pour le reste, c’est la même chose : écran OLED flexible de 6,7 pouces, 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et petit écran de 1,05 pouce à l’extérieur.

Samsung annoncera probablement officiellement son Galaxy Z Flip 5G au mois d’août, lors de la conférence où le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra seront dévoilés. Selon les dernières rumeurs en date, la présentation par Samsung se fera le 5 août par le biais d’une conférence en ligne. Le constructeur n’a rien confirmé pour l’instant.