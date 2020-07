Vous ne trouverez plus d’application pour surveiller votre partenaire dans les pubs Google

Encore une fois, Google annonce avec fierté une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps. Le géant des moteurs de recherche vient en effet de mettre à jour sa politique en ce qui concerne les publicités, et bannit un type bien particulier de réclame. En effet, les applications « stalkerware » ne pourront plus être mises en avant sur les plateformes Google à partir du 11 août. Il s’agit d’un type bien particulier d’application, dont le but principal est de surveiller son ou sa partenaire, ses déplacements, mais aussi toutes ses activités en ligne.

Ainsi, Google a publié une liste non-exhaustive de toutes ces applications qui ne seront désormais plus autorisées dans ses publicités : toutes celles proposant un tracking du GPS, des textos ou des appels, mais aussi tous les produits décrits avec une utilisation de la sorte à la clé seront bannis. Et cette décision ne s’appliquera pas qu’au software, puisque les accessoires et équipements sont également concernés, comme les caméras ou autres micros explicitement présentés comme des outils d’espionnage. Tout manquement à ce nouveau règlement entraînera une suspension des comptes coupables, après un avertissement au moins une semaine avant que la sentence ne tombe.