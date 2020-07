Japon : une application utilise l’IA pour juger la qualité des poissons attrapés

Une application de type bien particulier vient d’arriver dans une chaîne de restaurants à sushis japonaise. Basée sur l’IA, elle peut, en se basant sur une simple photo, noter la qualité d’un poisson, ce qui représente une étape indispensable dans la préparation de ce plat traditionnel, pour laquelle il est normalement nécessaire d’avoir recours à des professionnels entraînés, avec des années et des années d’expérience.



L’application en question, Tuna Scope, a été développée par Dentsu Inc., une entreprise spécialisée dans la publicité. Elle se base sur des algorithmes et sur le machine-learning, qui ont été entraînés avec des milliers de photos de tranches de thons, surtout une certaine partie de la queue du poisson, importante dans le processus. Une fois le morceau analysé, une note sur 5 est donnée par rapport à différents critères visuels supposés témoigner du bon état de la viande. D’après Richard Cann, manager pour l’entreprise de vente au gros de poissons T&S Enterprises, cependant, si cette application peut fonctionner pour cette chaîne de restaurant offrant du sushi bas de gamme, ce ne sera pas le cas pour d’autres plus qualitatifs : si l’application peut fonctionner avec du thon surgelé, elle serait beaucoup moins efficace pour les morceaux frais, pour lequel l’œil humain resterait le meilleur outil.