Sony investit 250 millions de dollars dans Epic Games (Fortnite, Unreal Engine)

Epic Games annonce que Sony a décidé de faire un investissement de 250 millions de dollars dans la société qui est notamment connue pour son jeu Fortnite, le moteur de jeu Unreal Engine ou encore la boutique de jeux Epic Games Store. Sony devient ainsi un actionnaire minoritaire d’Epic Games.

Dans un communiqué, Epic Games dit que « cet investissement permet à Sony et à Epic d’élargir leur collaboration à travers les produits de premier plan de Sony en matière d’actifs et de technologies de divertissement, ainsi que la plateforme de divertissement social et l’écosystème numérique d’Epic, afin de créer des expériences uniques pour les consommateurs et les créateurs ». L’investissement doit encore être validé par les autorités compétentes.

Tim Sweeney, le fondateur et patron d’Epic Games, estime que Sony et sa société partagent « une vision des expériences sociales en 3D en temps réel, conduisant à une convergence des jeux, des films et de la musique ». Doit-on comprendre qu’il va avoir un lien entre Epic Games et Sony Pictures (le studio de cinéma de Sony) et Sony Music ? Ce n’est pas précisé pour l’instant.

Une question peut se poser pour l’instant : les prochains jeux d’Epic Games vont-ils être exclusivement disponibles sur PlayStation ? La réponse est non, Epic Games a confirmé que ses prochains titres vont aussi être proposés sur les autres plateformes.