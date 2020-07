PS5 : la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3 grâce au cloud, selon un brevet

Sony a déjà dit publiquement que la plupart des jeux PlayStation 4 pourront être joués sur la PlayStation 5. Mais qu’en est-il des jeux des consoles précédentes ? La rétrocompatibilité pourrait aussi être proposée grâce au cloud.

Un nouveau brevet de Sony évoque un système pour permettre de jouer aux jeux PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation 3 en faisant tourner le système d’exploitation de chaque console dans le cloud pour ensuite proposer de jouer en streaming. Le brevet montre les trois premières PlayStation qui sont émulées dans un écran différent, suggérant qu’il y aura l’équivalent de trois machines virtuelles sur les serveurs de Sony pour la rétrocompatibilité.

Cela ne s’arrête pas là en réalité. Un autre brevet de Sony suggère que les joueurs pourront enregistrer les sessions de jeu et créer des mini-parties pour les partager avec des amis via le cloud. Si c’est le cas, on comprend un peu mieux l’existence du bouton « Create » (créer) sur la manette DualSense de la PlayStation 5.

Il est bon de souligner qu’il s’agit de brevets et que cela ne signifie pas obligatoirement que Sony va les utiliser. Mais dans le cas présent, c’est fort possible parce qu’il y a déjà eu des rumeurs sur la rétrocompatibilité des jeux des anciennes PlayStation pour la PlayStation 5.