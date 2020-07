Google Maps : l’affichage des feux de circulation actuellement en test

Google met en place un nouveau test sur son application Google Maps : l’affichage des feux de circulation. Cela a été remarqué dans quelques villes, aux États-Unis notamment. Le test est seulement réalisé sur l’application Android pour l’instant.

Des captures d’écran, partagées par Droid-Life, montrent l’apparition des feux tricolores en petit. L’icône est présente aussi bien quand on est en mode de cartographie générale qu’en mode de navigation/GPS. L’icône est un peu plus grosse en mode GPS étant donné que Google Maps fait un zoom sur les rues.

Google a indiqué à The Verge faire ce test « pour aider les gens à mieux s’informer sur la route ». Le groupe confirme que le test concerne quelques villes pour l’instant et il n’est pas encore précisé quand tous les utilisateurs pourront en profiter, que ce soit sur Android ou un autre support.

On soulignera que les feux tricolores sont déjà présents sur Google Maps depuis des années dans un pays : le Japon. Mais ici, l’idée est de les proposer dans beaucoup plus d’endroits d’un coup et non dans un seul pays.

Google Maps va rejoindre l’application Plans d’Apple sur ce domaine en tout cas. En effet, Apple propose les feux de circulation et les panneaux stop depuis iOS 13.