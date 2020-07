Halo 3 arrive sur PC le 14 juillet

La trilogie originale va enfin voir son dernier opus version remastered arriver sur PC : Après Reach, Combat Evolved/Anniversary et Halo 2, c’est Halo 3 qui va sortir sur nos machines le 14 juillet prochain. Il sera possible de l’acheter sur Steam, le Microsoft Store, et fera également partie de l’abonnement Xbox Game Pass. 343 Industries, le studio en charge du développement, travaillerait activement pour que Halo 3 : ODST et Halo 4 puissent sortir au plus vite.

Tous les éléments qui ont fait le succès du titre créé par Bungie devraient être de la partie : le mode campagne et sa conclusion épique, le mode multijoueurs, mais aussi le mode Forge qui permet aux joueurs de créer leurs propres maps et défis. En ce qui concerne d’éventuels nouveaux jeux, on sait que les développeurs sont en train de plancher sur le prochain titre Halo Infinite, qui devrait être présenté un peu plus tard dans le mois. Il faut dire qu’avec une nouvelle console en approche, Microsoft va devoir miser gros sur ses titres first party et autres exclusivités, qui seront probablement présentés lors de l’événement spécial du 24 juillet.