Twitter prépare une plateforme d’abonnement

Twitter va-t-il proposer une version payante, en plus d’avoir la version gratuite ? C’est la question qui peut se poser avec une offre d’emploi qui fait mention d’une « plateforme d’abonnement ».

L’offre d’emploi indique :

Nous sommes une nouvelle équipe, dont le nom de code est Gryphon. Nous construisons une plateforme d’abonnement, qui pourra être réutilisée par d’autres équipes à l’avenir. C’est une première pour Twitter ! Gryphon est une équipe d’ingénieurs web qui collaborent étroitement avec l’équipe des paiements et l’équipe de Twitter.com. Nous recherchons un ingénieur à part entière pour diriger le travail sur les paiements et les abonnements des clients, quelqu’un qui apprécie la collaboration autant que nous et qui peut servir de passerelle pour l’équipe d’ingénieurs. C’est une excellente opportunité pour toutes les équipes concernées !