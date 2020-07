Après l’échec de Mixer, Ninja rebondit sur YouTube

Nouveau changement pour Ninja. Le célèbre streameur qui avait quitté Twitch pour Mixer est maintenant présent sur YouTube pour diffuser ses parties. C’est lié à la récente fermeture de Mixer, qui appartient à Microsoft et qui a été un échec.

Le grand retour de Tyler « Ninja » Blevin s’est fait en streaming et dans une partie de Fortnite sous les yeux de plus de 100 000 spectateurs à 19 heures, moment où son live a commencé. Ninja n’a rien dit de particulier par rapport à son arrivée sur YouTube.

Le transfert de Ninja et de ses millions de fans avait retenti à l’automne comme une grande victoire pour la plateforme Mixer, bien que coûteuse : les contrats pour ce genre de joueurs arrivent facilement à 20-30 millions de dollars selon des estimations qui ont circulé dans la presse américaine. Mais faute de combattants, Microsoft a décidé de jeter l’éponge et d’abandonner le terrain aux géants des plateformes de streaming de jeux vidéo Twitch et à ses deux rivaux, YouTube Gaming et Facebook Gaming.

Ninja compte 23,8 millions d’abonnés sur YouTube à ce jour. Ce nombre pourrait grimper avec le temps si Ninja continue à faire des lives sur sa chaîne. Le grand perdant dans l’affaire est Twitch qui ne retrouve pas le célèbre streameur.