Microsoft annonce la fin de Mixer et s’associe à Facebook Gaming

Microsoft surprend en annonçant la fin de Mixer, sa plateforme lancée en 2017 qui était censée concurrencer Twitch. La fermeture se fera le 22 juillet prochain et Microsoft fait savoir qu’il rebondit chez Facebook avec sa plateforme Facebook Gaming.

« Il est devenu évident que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de livestreaming à grande échelle était disproportionné par rapport à la vision et à l’expérience que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer le côté opérationnel de Mixer et d’aider la communauté à faire la transition vers une nouvelle plateforme », indique le blog de Mixer.

Microsoft a donc décidé de passer un partenariat avec Facebook et plus exactement Facebook Gaming. Cette plateforme est plus populaire que Mixer : plus de 700 millions de personnes jouent à un jeu, regardent une vidéo de jeu ou interagissent dans un groupe de jeu sur Facebook.

Les streamers qui avaient un partenariat avec Mixer peuvent avoir le même statut sur Facebook Gaming. Ils doivent se rendre à l’adresse fb.gg, se connecter avec leur compte Mixer et suivre les étapes pour faire la bascule. Les streamers qui profitaient du programme de monétisation sur Mixer vont aussi y avoir le droit sur Facebook Gaming.

Quant aux spectateurs, ils peuvent aussi se rendre sur fb.gg et se connecter avec leur compte Mixer pour trouver les pages Facebook des chaînes qu’ils suivaient jusqu’à présent.

Qu’en est-il de Ninja, King Gothalion, Shroud et d’autres streamers populaires qui avaient des accords d’exclusivité avec Mixer ? Ils peuvent continuer à proposer leurs contenus sur Facebook Gaming, mais rien ne les oblige. Ils peuvent donc retourner sur Twitch s’ils le souhaitent.