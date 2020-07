Huawei va t-il damner le pion aux Mac ARM d’Apple ? Un leak de la chaine Youtube 二斤自制 dévoile en effet ce qui serait le tout premier PC Huawei de fabrication « 100% chinoise », ce qui signifie que la fabrication et la vente de ce PC échapperaient à l’embargo américain (Huawei ne peut en effet toujours pas commercer ou collaborer avec des sociétés américaines). Si l’on en croit la fiche technique en fuite, ce PC Huawei serait bâti sur un processeur Kunpeng 920 à architecture ARM gravé en 7nm (128 Ko de cache L1, 512 Ko de cache L3 et 32 Mo de cache L3). Cette puce serait composée de huit cœurs et épaulée par 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 2666 MHz. Quant à la capacité de stockage, elle n’excéderait pas les 256 Go (en SSD tout de même). Tous ces composants seront fabriqués par des fournisseurs et partenaires chinois. Même l’interface (UOS) est de conception « maison ». Les premiers benchs montrent des perfs faiblardes, mais il est vrai que Huawei n’est pas vraiment réputé pour les performances de ses processeurs ARM sur mobile (Kirin). Le tarif de ce PC Huawei pourrait avoisiner les 7 500 yuans (940 euros), + 100 euros pour l’accès a la boutique applicative. Cher.