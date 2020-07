Google Chrome va devenir une application 64 bits sur Android

Android supporte les applications 64 bits depuis 2014 avec Android 5.0 Lollipop et la grande majorité des smartphones sur le marché ont un processeur 64 bits. Et pourtant, le navigateur Chrome reste — encore aujourd’hui — une application 32 bits. Cela va changer avec Chrome 85 qui sera disponible cet été.

Chrome 83 à gauche, Chrome 85 à droite

La version 85 de Chrome, actuellement disponible sur le canal Dev, est présentée comme une version 64 bits, ce qui va permettre au navigateur d’utiliser davantage les ressources du smartphone et ne plus être forcément limité. Cela va se traduire par un chargement plus rapide des pages (sur certains sites du moins, notamment ceux qui ont des pages lourdes).

Au test Octane 2.0, la version 32 bits de Chrome obtient le score de 15 515 et la version 64 bits monte à 16 785. Pour le test JetStream2, la version 32 bits obtient 40 487 et la version 64 bits obtient 42 376. Ce n’est pas une différence énorme que ce soit pour le premier ou le second test, mais il faudra voir le ressenti à l’usage.

La version finale de Chrome 85 doit sortir au mois d’août. Les plus pressés qui veulent tester la version Dev dès maintenant peuvent la télécharger sur le Play Store. À noter que le passage de Chrome à la version 64 bits sera réservé aux utilisateurs avec Android 10 au minimum. Les autres resteront avec la version 32 bits.