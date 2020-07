Kongregate n’accepte plus de nouveaux jeux

La mort de Flash d’ici la fin de l’année semble définitivement de plus en plus proche. Après les annonces de Twinoid, qui va fermer petit à petit les portes de son site et donc de ses jeux, c’est aujourd’hui Kongregate, un autre acteur majeur dans le marché du jeu flash, qui vient d’annoncer que les nouveaux jeux n’y seraient plus acceptés. Ce n’est pas tout : beaucoup des fonctions sociales du sites vont fermer pour préparer la transition, et on parle d’ores et déjà de licenciements. Les ressources vont donc petit à petit être déviées pour quitter ce site principal et se concentrer sur d’autres projets.

Il est toujours possible de jouer à plus de 128.000 jeux sur le portail, et les développeurs pourront continuer à les mettre à jour normalement. Cependant, à partir du 22 juillet, bien des fonctionnalités du site seront désactivées, et les jeux seront disponibles à titre éducatif. Un partenariat avec The Strong National Museum of Play a en effet été mis en place afin de préserver les titres Flash à des fins éducatives et pour la recherche. Malgré l’arrêt de ce véritable titan de l’âge d’or de Flash, l’entreprise se veut optimiste, et voit son avenir dans le développement de nouveaux jeux.