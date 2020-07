Microsoft met au point une IA capable de réparer les vieilles photos sévèrement endommagées

Lors de la conférence en ligne CVPR consacrée à la vision par ordinateur, Microsoft a présenté un article de recherche aux retombées spectaculaires. Une équipe de chercheurs du Microsoft Research Institute est parvenue à mettre au point un algorithme de traitement d’image capable de réparer les vieilles photos particulièrement détériorées avec les années ou sévèrement endommagées (pour tout autres raisons). Basé sur une IA d’apprentissage profond et sur un serveur de « traduction » alimenté en photos réelles et en images synthétiques, cet algorithme va beaucoup plus loin que les traditionnels logiciels de « réparation ».

L’intensité des couleurs (ou du noir et blanc), la luminosité de la scène, les artefacts, le grain, tout est transformé ou effacé sans que l’œil ne puisse distinguer la moindre manipulation logicielle. Certains des (très) vieux clichés traités par le logiciel semblent avoir été capturés il y a tout juste quelques jours tant le résultat s’avère vibrant et riche en détails. Inutile de préciser que ce type d’outil de traitement d’image pourrait sans doute largement intéresser les photographs… ou les amateurs de généalogie.